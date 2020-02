Lutto nel mondo del Calcio: è morto Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia

Si è spento all'età di 81 anni Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia. L'imprenditore laziale, dopo gli esordi nel mondo dell'ippica, era stato presidente del Perugia per tredici anni, in quello che viene considerato un periodo di grandi successi per gli umbri. Da anni Gaucci si era trasferito a Santo Domingo, dove è venuto a mancare oggi pomeriggio.

