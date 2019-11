M. Biscardi: "Bisognerebbe dimenticarsi del Milan del passato"

Il giornalista sportivo Maurizio Biscardi ha parlato così a Radio Sportiva del momento dei rossoneri: "Bisognerebbe innanzitutto dimenticarsi per un paio di anni del Milan del passato. Quei giocatori sono stati straordinari, in questo momento è impensabile vederne altri di pari livello in rossonero. Il Milan è in una situazione di estrema difficoltà, le società che si sono succedute negli ultimi anni hanno creato una situazione disagevole per la squadra ed i tifosi. Il Milan, secondo me, uscirà da questa situazione legata al Fair Play Finanziario in un paio di anni".