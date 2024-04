M. Colombo: "Contro il Lecce migliore in campo Chukwueze, l'eroe che non ti aspetti"

Monica Colombo, nota giornalista de “Il Corriere della Sera”, è stata intervistata da Carlo Pellegatti post Milan-Lecce, con il video della chiacchierata disponibile sul suo canale YouTube.

La partita contro il Lecce di domenica: “Migliore in campo Chukweuze, perché è l’eroe che non ti aspetti, arrivava da mesi in cui faceva storcere il naso quando subentrava. Devo dire che nelle ultime settimane è stato in crescendo, mi era piaciuto molto nella settimana pre pasquale, quella di Firenza. Oggi (ieri, ndr) è stato il migliore in campo perché non si è mai risparmiato, nell’arco dei 90 minuti ha sempre cercato di creare occasioni, di rendersi pericoloso”.