M. Colombo: "Scaroni mi è sembrato oggettivamente convinto nel ribadire la fiducia a Pioli"

Monica Colombo, nota giornalista de “Il Corriere della Sera”, è stata intervistata da Carlo Pellegatti post Milan-Lecce, con il video della chiacchierata disponibile sul suo canale YouTube.

La stagione è davvero così negativa come alcuni tifosi vogliono far passare? “Non me la sento di condannare così tanto la stagione. Per delle affermazioni che avevo fatto in questa settimana qualche tifoso mi ha tirato per le orecchie. Avevo affermato, e lo affermo ancora, che il Milan è secondo in classifica, comunque sta proseguendo la sua corsa in Europa e c’è la possibilità di arrivare in finale, ma hai un’Inter ingiocabile come l’anno scorso lo era il Napoli… Alla luce del fatto che Pioli non mi pare non abbia la squadra in mano, la squadra è stata con lui. Pioli può restare con un solo anno di contratto? In questo momento non se ne parla perché ci sono ancora molte partite da disputare, soprattutto c’è ancora un grosso obiettivo in ballo: arrivare in finale di Europa League. A mio avviso le parole di Scaroni della scorsa settimana non so quanto sono siano state casuali o di facciata, mi è sembrato oggettivamente convinto nel ribadire la fiducia a Pioli”.