M. Colombo: "Se dovessi scommettere 50€ sul nome del futuro attaccante punterei su Zirkzee"

Monica Colombo, nota giornalista de “Il Corriere della Sera”, è stata intervistata da Carlo Pellegatti post Milan-Lecce, con il video della chiacchierata disponibile sul suo canale YouTube.

Cosa ti aspetti a livello di mercato? Sai qualcosa su Zirkzee? “Se dovessi scommettere 50€ sul nome del futuro attaccante fra i vari Sesko, Zirkzee, David, Gyokeres e gli altri io punterei su Zirkzee. Ma non perché piace a me ma perché conosce già il campionato italiano, è abituato alle difese della Serie A, lo rende più appetibile rispetto agli altri. E non è che gli altri poi vengono regalati, leggevo che oggi lo Sporting diceva che per meno di 100 milioni non si siedono per parlare di Gyokeres. Zirkzee non costa poco ma anche gli altri, essendo di livello, ovviamente costano.

Credo che tutte queste valutazioni saranno da fare in base al tesoretto che ci sarà in base alle uscite, dai giocatori di cui siamo già certi verranno riscattati dalle altre squadre. Su Leao mi sento di sbilanciarmi, si è sbilanciato anche Furlani. Anche lo stesso Leao ha detto che è al Milan con la testa e col cuore. È vero che una squadra può sempre arrivare ed offrire 175 milioni, ma tu che sei oggetto della trattativa puoi sempre dire no”.