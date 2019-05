M. Colombo: "Se il Milan arrivasse quarto Gattuso potrebbe avere un'altra chance"

Monica Colombo, intervenuta a Sky Sport 24, ha fatto il punto sul futuro della panchina rossonera: "Qualora il Milan non arrivasse quarto in panchina ci sarà sicuramente un avvicendamento, ma credo che la rivoluzione non tocchi solo Gattuso, può riguardare anche qualche dirigente, Leonardo in primis. Se il Milan arrivasse quarto Gazidis potrebbe dare altre chances a Gattuso perché i nomi recentemente accostati al Milan non hanno convinto appieno. Sarri potrebbe essere un nome buono se fosse libero, vedo meno forti i nomi di Giampaolo e Di Francesco, non credo che nella testa di Gazidis siano considerati gli uomini giusti per dare la svolta al Milan".