M.Orlando: "Il Milan attacca bene ma non sa difendere. Leao è una spanna sopra a tutti"

Durante l'appuntamento di quest'oggi sulle frequenze di TMW Radio. In merito alla prossima sfida di campionato tra Milan e Atalanta, è intervenuto così l'ex calciatore Massimo Orlando. Queste le sue parole:

Milan-Atalanta, che sfida si aspetta?

"Leao contro il Rennes aveva delle praterie ed era in una delle serate dove spesso si fa rimontare, poi trova un gol su carambola. Per me si è riposato. In quel ruolo è una spanna sopra a tutti ma il Milan attacca bene ma non sa difendere. C'è un problema dietro, è vero che sono venuti a mancare dei difensori ma il problema è del sistema di gioco, con gli attaccanti che lasciano troppo scoperta la squadra. Non puoi vincere con certi numeri".