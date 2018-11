M. Simone: "Avrei dovuto allenare la squadra B del Milan"

Marco Simone, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it della possibilità, sfumata, di allenare la squadra B rossonera: "Sono in attesa di trovare una soluzione con il mio staff, dovevo allenare la squadra B del Milan ma il progetto non è decollato e ho qualche dubbio che possa svilupparsi in futuro. Bisogna verificare come andrà l'esempio della Juventus Under 23, non penso sia un problema di costi ma per le squadre importanti può esserci un po' di paura di eventuali brutte figure visto che comunque s'indossano maglie gloriose"