Ma attenzione: non è finito il campionato! Si deve ancora giocare una partita

Nonostante la pesante sconfitta per 3-0 sul campo dell'Atalanta, il Torino può "festeggiare" per il momento il mancato sorpasso del Napoli in classifica (tenuto dietro per gli scontri diretti) e la certezza che il suo campionato si concluderà al 9° posto.

Questo consente ai granata di continuare a sperare di potersi qualificare alla prossima Conference League. Perché questo succeda, i granata dovranno fare il tifo per la Fiorentina che mercoledì sera si giocherà la finale proprio della terza coppa europea, contro l'Olympiacos. Così facendo i viola andrebbero in Europa League e sbloccherebbero il piazzamento Conference aggiuntivo in favore del Toro.

L'ultima partita del campionato di Serie A si giocherà il 2 giugno tra Atalanta e Fiorentina, recupero della 29esima giornata.