Macron nuovo partner Uefa per arbitri

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'azienda bolognese di abbigliamento sportivo Macron ha siglato un accordo di partnership con l'Uefa, e diventa il nuovo sponsor del settore arbitrale Uefa (quindi sia competizioni per club, sia competizioni per nazionali). Macron subentra a Adidas, che con l'Uefa ha avuto un rapporto di svariati decenni, è la prima azienda italiana a ricoprire questo ruolo e farà il suo esordio ufficiale nelle due finali di Baku (Europa League) e Madrid (Champions ). In Italia esordirà con gli arbitri impegnati nel corso delle le fasi finali degli Europei Under 21 in programma a giugno.