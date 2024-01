Maestri dell'assist nel 2023: Rafael Leao il migliore in Serie A

vedi letture

Con la fine dell'anno solare la redazione di Transfermarkt ha redatto la classifica dei migliori assist man al mondo nel 2023, basandosi sulle prestazioni dei giocatori in tutte le competizioni disputate, fra club e Nazionale. Nessun giocatore della Serie A è rientrato fra i primi 100 di questa classifica, ma basta scorrere fino alla 104esima posizione per incontrare il migliore nell'anno solare in Italia, ovvero Rafael Leao.

A dirla tutta il numero 10 del Milan condivide la posizione con Denzel Dumfries, ma a differenza dell'esterno dell'Inter il portoghese ci ha messo una partita in meno (55 vs 56) per raggiungere quota 14 assist, contando non solo i passaggi che hanno mandato a porta i compagni ma anche i rigori procurati e segnati, validi nel conteggio per Transfermartk.