Maglia di Lautaro all'asta, Galliani risponde sorridendo: "Non posso, è dell'Inter"

Sipario curioso all'Hotel Galia di Milano, dove oggi si è tenuto l'evento United for Ukraine organizzato da Andrij Shevchenko. Subito dopo la cena si è tenuta un'asta per la vendita di maglia di alcuni giocatori di Serie A per scopi benefici. Durante la trattativa per la maglia di Lautaro Martienz è stato interpellato anche Adriano Galliani, che non ha preso parte all'asta con la seguente motivazione: "Io nella vita posso fare tutto, ma con il massimo rispetto non posso prendere la maglia dell'Inter". Il cimelio alla fine è stato acquistato da Paolo Berlusconi, fratello minore di Silvio.