Maglia Special Edition "Manchester 2003 for Ukraine": è acquistabile in pre-order per sostenere la popolazione ucraina

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attenzione costante verso i grandi temi sociali e il supporto alle diverse situazioni d'emergenza nel mondo è nel DNA dell'AC Milan: dall'Afghanistan al Libano, fino alla recente pandemia globale, un Club globale come il Milan sente la responsabilità di essere un'istituzione sociale che vuole contribuire a indirizzare un cambiamento positivo nella società attraverso concrete azioni, in linea con il proprio Manifesto RespAct.

Ed è questo il principio guida delle iniziative che il Milan ha attivato a supporto dell'emergenza umanitaria in Ucraina. Facendo seguito alle attivazioni in occasione della Semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter per aumentare la consapevolezza intorno a una tematica tanto rilevante, il Club ha istituito un canale sicuro di raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, impegnata assieme alla Croce Rossa Ucraina e alle altre Società Nazionali della Croce Rossa nel rispondere ai bisogni umanitari di chi si trova nei luoghi del conflitto e di chi cerca asilo oltre il confine. La raccolta aperta a tutti è stata inaugurata da Fondazione Milan attraverso una prima donazione mirata a fornire kit di primo soccorso, medicine e materiale di prima assistenza alle persone colpite dalla guerra e nasce dall'intesa tra istituzioni la cui credibilità garantisce a qualsiasi donatore la certezza di poter fare realmente la differenza.

SOSTIENI.FONDAZIONEMILAN.ORG/UCRAINA

A supporto del popolo ucraino si mobilita dunque tutta la famiglia rossonera: un'alleanza che vede il coinvolgimento anche dei partner del Club, tra i quali Banco BPM, La Molisana, Lete e Segafredo, e tutti i dipendenti e i tesserati del Club che potranno effettuare la raccolta di beni di prima necessità in alcune giornate dedicate nelle sedi di Casa Milan, Milanello e Vismara.

Con il sostegno di Andriy Shevchenko, il Club ha inoltre concepito una nuova speciale maglia "replica", Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine, personalizzata Shevchenko 7 e ispirata a quella indossata dal Pallone d'Oro 2004 durante la Finale di Champions League 2002/03 di Manchester. La maglia richiamerà i colori della bandiera ucraina sulle spalle e sul petto, dove riporterà anche la scritta "AC Milan for Peace" e il simbolo della pace. Sarà disponibile in pre-order online sullo store ufficiale a partire da venerdì 11 marzo al prezzo di 50 euro, a cui poter aggiungere una donazione ulteriore di 15, 30 o 50 euro. Attraverso Fondazione Milan, i proventi della vendita di questa speciale maglia saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana per il progetto Ucraina.

Allo stesso scopo saranno destinati anche i ricavi delle aste di beneficienza, online su www.charitystars.com/foundation/fondazione-milan-onlus con le maglie warm-up PUMA indossate dalla Prima Squadra maschile in occasione dell'ultimo Derby di Coppa Italia, riportanti la bandiera dell'Ucraina, la scritta "Peace" e l'autografo del calciatore che le ha vestite, così come anche i ricavi della vendita all'asta delle maglie da gara con la scritta "AC Milan for Peace" che la Prima Squadra femminile indosserà questo sabato, 12 marzo, per la Semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus.

Per l'occasione, il Centro Sportivo Vismara sarà cornice del sostegno del Club alle iniziative in favore della popolazione ucraina, così come durante la partita di Serie A maschile Milan-Empoli lo stadio di San Siro ospiterà una serie di attivazioni che coinvolgeranno il pubblico sia dentro che fuori l'impianto, incentivandolo a donare attraverso il canale instaurato da Fondazione Milan.

Anche AC Milan Academy scenderà in campo assieme a Fondazione Milan per il progetto "Special Camp emergenza Ucraina" in favore dei bambini in arrivo dai territori del conflitto, che questa estate saranno ospitati in alcune località italiane di Milan Junior Camp per vivere un'esperienza speciale, all'insegna del gioco e del divertimento. Le iniziative di raccolta fondi supporteranno lo sforzo di Fondazione Milan nell'accogliere più bambini possibile.