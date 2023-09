Magoni: "Milan e Inter mi sembrano più avanti del Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Oscar Magoni, doppio ex di Genoa-Napoli e attuale direttore sportivo del Renate: “C’è stato un cambio tecnico nel Napoli e ci vuole un po’ di tempo anche se la base della squadra è molto solida. Siamo solo all’inizio e c’è tutto il tempo per fare punti ed essere protagonisti. Il Napoli ha le tutte le carte in regola, forse però la squadra ha bisogno ancora di qualcosa. Kim ha dato la possibilità al Napoli di giocare con la difesa molto più alta. Juan Jesus non ha queste caratteristiche nonostante sia un ottimo giocatore.

L’Inter sta giocando un calcio vero ed importante. Il Milan ha scelto giocatori funzionali. Sono due squadre che mi sembrano più avanti del Napoli".