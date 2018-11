Maifredi difende F. Inzaghi: "Deve fare esperienza, anche sbagliando"

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha parlato ai microfoni del Corriere di Bologna della situazione di Pippo Inzaghi sulla panchina dei felsinei: "Domenica non sarà la partita della vita ma sicuramente non si potrà perdere. Battere il Chievo vorrebbe dire condannarlo alla retrocessione. Se invece al Bologna dovesse andare male, non sarebbe comunque preclusa la possibilità di salvarsi: ci sono formazioni nettamente inferiori. È però importante che la tranquillità di sentirsi al sicuro non tolga rabbia agonistica alla squadra come accaduto nel recente passato. Inzaghi è un tecnico alla seconda panchina vera e si sta formando. Ha una grande immagine nel mondo del calcio ma non altrettanta esperienza: quella può farsela soltanto sul campo. Bisogna avere pazienza anche con lui e permettergli di sbagliare”.