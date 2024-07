Maifredi: "Milan squadra che resta forte e con Morata in più"

Dal Bologna alla Juventus. Come Thiago Motta. Un destino in comune quello di Gigi Maifredi e l'attuale tecnico bianconero. L'ex allenatore juventino ha commentato così ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Due passaggi diversissimi: io arrivai in un ambito radicato e dovevo cambiare tutto. Poi feci i miei errori, anche di non firmare un triennale che gli Agnelli mi avevano proposto. Ho migliorato tante cose ma non ho avuto pazienza. Thiago, invece, arriva in un impianto che deve solamente sviluppare e migliorare oltretutto con un direttore sportivo che da oggi in poi si gioca quasi tutto perché lo ha scelto per avviare il nuovo corso. Diciamo che Giuntoli lo scorso anno c’era e non c’era, ecco...".

Maifredi ha poi analizzato il campionato italiano con l'Inter sempre sopra tutti: "Sempre, ma sarà un campionato più combattuto dell’ultimo. A Inzaghi avrei detto bravissimo se avesse infilato, cambiando, sempre come titolare Frattesi, giocatore incredibile. In più ora ha Taremi, tipo forte, e un centrocampista di una intelligenza superiore, Zielinski: può farti non solo tre ruoli ma, attenzione, alla lunga potrebbe diventare anche un ottimo regista.

Milan? Fonseca... Squadra che resta forte e con Morata in più, allenatore sicuramente interessante ma poi vediamo se gli algoritmi applicati al calcio funzionano".