Maifredi: "Si poteva presumere un calo di Ibra nel ritorno, la dirigenza doveva pensarci"

L'ex allenatore Gigi Maifredi, negli studi di Sky Sport 24, si è espresso in questo modo sulla crisi in attacco del Milan nel girone di ritorno: "Giroud se non gli fai il cross, si sente perso. Ieri il Milan non ne ha fatti moltissimi. La mancanza di Ibra fa molto e i dirigenti forse avrebbero dovuto pensarci, perché Ibra non è eterno: si poteva presumere che nel ritorno potesse avere qualcosa. Poi è mancato completamente Rebic, pensavo facesse molto di più: il non essere un titolare inamovibile, forse l’ha reso timoroso. Quando non giochi perdi le tue certezze e Rebic sembra un parente lontano di quello che era prima".