Maignan a DAZN: "Ero arrabbiato, non volevo più giocare. Ma non potevo lasciare i miei compagni così, siamo una famiglia"

Mike Maignan, oggi vittima di vergognosi insulti razzisti, è stato intervistato da DAZN al termine di Udinese-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

C’è tanto da analizzare, ti chiedo cos’è successo e anche di lanciare un messaggio. Cosa ti senti di dire dopo una serata del genere? “Dopo una serata così c’è di positivo che abbiamo vinto. Nel primo tempo però è successo qualcosa che non deve succedere in uno stadio. Mi hanno fatto i versi della scimmia e non è la prima volta che succede, a me e ad altri giocatori. Per farlo capire all’arbitro dobbiamo reagire così e fare le dichiarazioni alla Procura”.

L’uscita dal campo in segno di protesta: “So bene cosa è successo. Siamo una famiglia, ho sentito il sostegno di tutti. È vero che è una situazione difficile, ma noi siamo qua per giocare a calcio, dare tutto per i nostri tifosi e fare spettacolo. Era dispiaciuto di uscire così, ma ho avuto il sostegno di tutti. Abbiamo parlato e abbiamo preso la decisione di tornare in campo, dando le risposte giuste e vincendo”.

Che cosa hai provato in quei momenti? “Ero arrabbiato, non deluso. Questa non è delusione, non è la prima volta che succede”.

Cosa ti ha detto Ibra? “Ibra mi ha detto di rimanere forte mentalmente, vincere la partita sarebbe stata la miglior risposta che potevamo dare stasera”.

Il sostegno di chi era in campo: “Sono umani, sanno molto bene cosa vuol dire vivere queste situazioni. Anche loro mi hanno dato sostegno. Sono qua per fare spettacolo, non per vivere momenti così. Poi abbiamo fatto una bella partita e abbiamo vinto, che è l’importante”.

Cosa ti ha dato la forza e la voglia di tornare in campo? “Non volevo più giocare e l’ho detto a tutti. Ma siamo una famiglia, non potevo lasciare i miei compagni così”.

La squadra anche oggi ha reagito. Cosa vuol dire questa vittoria, quanto è viva la speranza scudetto? “Con questa vittoria noi prendiamo più forza. Pensare allo scudetto è molto difficile ora, dobbiamo pensare a noi e continuare a lavorare come facciamo adesso. Una vittoria che dimostra la nostra mentalità, non moriamo mai”.

Il sostegno del mondo del calcio: “Siamo uomini, tutti hanno capito che questo non deve succedere. Siamo qui per fare il nostro lavoro con passione, per dare tutto, per fare spettacolo e divertirci”.