Maignan a Milan TV: "Domani dobbiamo dare tutto fino alla morte"

vedi letture

Mike Maignan ha parlato a Milan TV alla vigilia di Milan-PSG di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa serve al Milan per vincere domani sera? “Per battere il Paris Saint-Germain domani non so se in questo momento posso parlare di tattica o di qualità. Abbiamo solo due punti, vogliamo vincere perché ultimamente non lo stiamo facendo e vogliamo farlo per i nostri tifosi, ma anche per tutta la squadra, per il club, per tutto l’AC Milan. Domani dobbiamo dare tutto fino alla fine”.

Domani si gioca a San Siro… “Giochiamo a casa nostra, davanti ai nostri tifosi, 80mila persone, è una partita in cui dobbiamo far vedere chi siamo, che la partita dell’andata è un incidente e che il periodo che stiamo vivendo ora è difficile ma possiamo superarlo. Una partita così dobbiamo interpretarla dando tutto e far passare il messaggio giusto”.

Sulla concentrazione: “Domani dobbiamo tornare a vincere, e anche se è una partita piena di adrenalina dobbiamo rimanere concentrati. È un dettaglio molto importante, non dobbiamo farci prendere dalle emozioni. Domani serve fame, coraggio, adrenalina, concentrazione, dare tutto fino alla morte perché vogliamo andare avanti e tornare a vincere”.