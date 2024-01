Maignan ascoltato per 40 minuti dagli inquirenti federali dopo la partita di Udine

Il caso di razzismo esploso in seguito agli insulti razzisti a Mike Maignan di sabato sera porterà conseguenze gravi per gli autori delle offese. Al termine della gara, in un ufficio dello stadio, Maignan è stato ascoltato per quaranta minuti dagli inquirenti federali. Il portiere ha denunciato due episodi di razzismo: ripetuti cori e versi della scimmia, ha detto Maignan, che poi ha precisato di aver individuato un gruppo di 10 persone circa.

Il numero dei colpevoli è in realtà più ampio, ma non di molto. L’ispettore avrebbe quantificato la percentuale dei tifosi che hanno intonato i cori nell’1% del settore, cioè tra i 40 e i 50. Pochi per portare alla chiusura di una curva che non ha precedenti recenti. Impeccabile la procedura attivata dall’arbitro Maresca: lo speaker ha fatto il primo annuncio al 29’ e il secondo al 38’ dopo la sospensione momentanea della gara, avvenuta in seguito a un rapido consulto con il responsabile dell’ordine pubblico. Lo riporta il Corriere dello Sport.