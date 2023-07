Maignan carico: "L'amore guida la mia passione! Grazie a Dio"

Real Madrid-Milan di questa mattina ha visto il "ritorno" in porta di Mike Maignan, che ha raggiunto i compagni a Milanello solo pochi giorni fa. Più di un'ora per Sportiello, poi spazio finalmente a Magic Mike, che inizia la stagione 23/24 più carico che mai: "L'amore guida la mia passione! Grazie a Dio. Back in business".