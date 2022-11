Maignan ce la fa per la Fiorentina? Pioli: "Sta meglio ma non è pronto per giocare domani"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il video postato da Mike Maignan nella giornata di ieri, in cui il portiere rossonero è alle prese con un sacco da boxe colpito con due calci volanti, ha fatto venire a molti il dubbio che il francese potesse essere pronto a sorpreso per domani. Mister Pioli, intervenuto in conferenza alla vigilia di Milan-Fiorentina, ha parlato così delle condizioni dell'estremo difensore:

Come sta Maignan? "Sta sicuramente meglio ma non è pronto per giocare domani. Il recupero arriverà più avanti".