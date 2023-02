Maignan e Florenzi sì, Bennacer e Calabria no: il punto infortunati in casa Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la prima volta dopo diverse settimane, Stefano Pioli ha potuto contare su una settimana libera da impegni ufficiali sul campo; senza partite da giocare, il tecnico rossonero ne ha approfittato per far ritrovare ai suoi ragazzi la condizione migliore e, soprattutto, per tentare di recuperare alcune pedine importantissime per i prossimi importantissimi impegni.



Maignan e Florenzi sì

Innanzitutto: Mike Maignan è recuperato; il portiere francese, assente in un match con la maglia rossonera addosso dal 18 settembre 2022 contro il Napoli, è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo da mercoledì ed è a disposizione del mister. È possibile che giochi da titolare già contro l'Atalanta: la scelta verrà presa tra l'allenamento tattico di oggi e quello di rifinitura di domani. Anche Alessandro Florenzi, reduce dal pesante infortunio subito il 30 agosto a Reggio Emilia, rientrerà tra i convocati, anche se per lui il rientro sul campo in gare ufficiali sarà certamente più graduale.



Bennacer e Calabria poi

Chi, invece, dovrà attendere ancora qualche giorno è Ismael Bennacer; dopo aver subito prima del derby contro l'Inter un problema al bicipite femorale sinistro, l'algerino era rientrato per un solo giorno in gruppo pre Tottenham, prima di fermarsi nuovamente a causa di tempi di recupero un po' più lunghi rispetto al normale decorso. Bennacer punta a rientrare nel successivo match di campionato contro la Fiorentina (il 4 marzo a Firenze), così come il capitano Davide Calabria, ai box per un problema al muscolo otturatore.