Maignan è il migliore in Europa per percentuale di parate effettuate

La stagione di Mike Maignan è eccezionale, non solo in Italia dove in poco tempo si è affermato come il miglior portiere del campionato per distacco. Infatti, anche a livello europeo, Magic Mike è nell'elite della porta. Secondo i dati che riporta questa mattina Sportweek, che ha dedicato un primo piano al numero 16 rossonero, Maignan è il miglior portiere dei top 5 campionati europei per percentuale di tiri parati: il 78%. Nel corso della stagione ha poi registrato ben 15 clean sheet.