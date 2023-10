Maignan è il più forte del mondo? Deschamps si sbilancia: "Si"

vedi letture

In un'intervista rilasciata a Telefoot, Didier Deschamps, ct della nazionale francese, ha elogiato così' il portiere rossonero Mike Maignan: “Impressionato da Maignan. È tra i tre portieri più forti al mondo, per non dire il migliore”.