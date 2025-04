Maignan è tornato "Magic": rinnovo sempre più vicino, i dettagli

Dopo un periodo di preoccupante flessione, Mike Maignan è tornato ai livelli dei suoi tempi d'oro. Tra Como, Napoli, Inter in Coppa Italia e Fiorentina, infatti, il portiere francese ha parato il parabile mantenendo a galla il Milan, soprattutto sabato sera contro la Viola, dove è risultato essere decisivo almeno in un paio di occasioni.

Questo rendimento è la risposta migliore che Maignan potesse dare al club in ottica prolungamento del contratto, che adesso non sembrerebbe essere più un caso. Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, le parti potrebbero presto riaggiornarsi per definire gli ultimi dettagli di un accordo la cui massima era già stata raggiunta negli scorsi mesi: aumento da 2,5 milioni di euro a 5 con prolungamento fino al 2029.