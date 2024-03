Maignan "esagerato" e "muro": le pagelle di Mike contro la Fiorentina

vedi letture

Non solo Rafael Leao, contro la Fiorentina, tra le fila del Milan, c'è stato un altro protagonista che ha inciso con almeno due giocate: si tratta di Mike Maignan. Spesso criticato in questa seconda parte di stagione, il portiere francese ieri ha risposto con una prestazione da "solito" Maignan, respingendo favolosmente per due volte Belotti e risultando determinante in un altro paio di situazioni che potevano rivelarsi spinose. Il risultato, questa mattina, sono delle pagelle eccellenti da tutte le parti. Partendo dal 7.5 della Gazzetta dello Sport che lo definisce "esagerato". Questa la valutazione completa della rosea: "Un incubo nella notte del Gallo Belotti: prima lo cancella in uno contro uno, poi vola sul tiro all'incrocio. Bonus: mette in angolo anche Mandragora. Esagerato".

Gli stessi voti gli vengono riservati dagli altri due principali sportivi italiani. Il CorSport scrive così: "Primo regista, come al solito, senza sbavature. Dice no a Belotti da portiere di calcio a cinque. Poi si ripete sul “Gallo”, stilisticamente e in efficacia". Mentre Tuttosport recita: "Un muro per Belotti, due interventi da vero “Magic Mike”; bravo anche su Mandragora". In generale la prestazione è elogiata anche dalla pagella di MilanNews.it, che dà a Maignan 7.5: "Bella e importante la parata su Belotti nel primo tempo, che toglie le castagne dal fuoco ai compagni nel momento in cui la pressione milanista ha avuto una flessione. Imparabile il mancino di Duncan, ma che paratona che fa su Belotti, con una parata “alla Maignan”. Felino su Mandragora".