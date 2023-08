Maignan esulta: "A casa nostra con i nostri popoli"

vedi letture

Dopo il clean sheet all'esordio in campionato contro il Bologna, Mike Maignan ha subito il suo primo gol in questo campionato. Il portierone rossonero è intervenuto sul proprio profilo Instagram per esultare dopo la vittoria contro il Torino: "A casa nostra con i nostri popoli"