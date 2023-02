Maignan finalmente in campo. Pioli: "Contento del suo ritorno, sta bene fisicamente e mentalmente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, soffermandosi anche sul ritorno in campo di Mike Maignan: "Mike è stato un leone in gabbia, non poteva scendere in campo, non poteva aiutare la squadra. Adesso ha questa possibilità. Sta bene, è molto motivato e ci darà un grande apporto"Credo che sia stato evidente che sia stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto in tante situazioni. È un portiere molto comunicativo. Domani, come succede spesso contro l'Atalanta, sarà l'unico giocatore ad avere un po' più di tempo per cominciare la costruzione.