Maignan già carico dopo la trasferta di Praga: "Forza Milan!"

Trasferta sfortunata per Mike Maignan a Praga. Il portiere rossonero è rimasto vittima di un fallo di gioco di Vlcek dopo pochissimi minuti: il portiere francese ha provato a rimanere in campo e ha compiuto anche un miracolo che ha salvato il risultato sullo 0-0 e senza il quale il Milan poteva rischiare moltissimo. Poi però, più o meno in concomitanza con l'epulsione di Holes, il francese ha alzato bandiera bianca lasciando spazio a Marco Sportiello tra i pali della porta rossonera.

Nonostante la trasferta non felicissima, Mike Maignan non è tipo che si abbatte e ieri sui proprio profili social ha voluto mandare un solo e chiaro messaggio, scritto a caratteri cubitali: "Forza Milan!". La foto scelta? Ovviamente quella della parata di piede su Chytil. Guarda il post: