Maignan: "Ho forzato ma ho imparato a pazientare: è stata dura ma tutti erano con me"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan nel corso dell'intervista rilasciata ieri sera a Prime Video ha parlato del suo lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per 5 mesi, rivelando: "Ho avuto delle ricadute, volevo tornare molto presto. All’inizio non avevo la pazienza di aspettare che il polpaccio guarisse. Ho forzato, ho forzato, ma alla fine ho imparato a pazientare. Tutti erano con me per aiutarmi a tornare, abbiamo aspettato questo momento. È stata molto dura, non giocare per un calciatore è molto dura”