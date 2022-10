Maignan: "Il mio premio è individuale ma è frutto di un lavoro di squadra"

MilanNews.it

Mike Maignan ha rilasciato un'intervista a Milan TV nel corso del Gran Galà del Calcio commentando il premio di giocatore inserito nella top XI della scorsa stagione: "Non mi aspettavo di vedere tutto quello che ho visto fino ad oggi. Ho lavorato per questo, non sono sorpreso ma sono sempre felice per i compagni e per la società. Il premio è individuale ma è frutto di un lavoro di squadra".