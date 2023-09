Maignan, il QS è sicuro: "Il Milan vuole blindare Mike"

vedi letture

Il QS questa mattina parla diffusamente di Mike Maignan e della sua situazione. Il titolo recita: "Il Milan vuole blindare Mike". Le parole dei giorni scorsi del portiere rossonero, che ha dichiarato che in futuro tornerebbe al PSG, hanno dato adito alle più fantasiose teorie nonostante la frase del portiere del Milan non avesse nessuna correlazione con lo stato attuale delle cose. E anche vero che il contratto del portiere scade nel 2026 (ancora lungo) e che Furlani e Moncada vogliono al più presto blindare il portiere francese da eventuali assalti che verosimilmente arriveranno nelle prossime estati e non solo dal PSG.