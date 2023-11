Maignan: "Io come Ibra? No, sono Mike. Sono un leader naturale"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Psg-Milan, al portiere rossonero Mike Maignan è stato chiesto se si sente come una specie di erede di Ibrahimovic nello spogliatoio a livello di leadership. La sua risposta: "Io sono Mike e Ibra è Ibra. Sono un leader naturale, io do il meglio di me. Abbiamo perso Ibra, che era un leader, ma questa squadra ha altri leader. Ho molto rispetto per lui, ma il passato è passato"