Maignan, l'ultimo rigore parato in nazionale da un rossonero: Dida nel 2005

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla sua prima partita nel post Hugo Lloris, la Francia ha potuto subito godere dei servigi straordinari di Mike Maignan. Il portiere rossonero, alla sua quarta gara ufficiale da titolare come portiere dei galletti dopo le tre presenze precedenti in Nations League, si è reso protagonista parando un rigore a tempo ormai scaduto a Memphis Depay nella netta vittoria dei vice campioni del mondo sull'Olanda per 4-0. Come riporta Giuseppe Pastore sul suo profilo Twitter, l'ultimo portiere del Milan a parare un rigore con la propria nazionale fu Nelson Dida nel 2005: il brasiliano neutralizzò dagli undici metri il tiro di Borgetti nella partita contro il Messico in Confederetions Cup.