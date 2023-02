Maignan, la Fiorentina è l'ipotesi più realistica per il rientro

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'ipotesi più realistica per un rientro tra i pali di Mike Maignan sarebbe la partita contro la Fiorentina del 4 marzo, quattro giorni prima della sfida di ritorno contro il Tottenham. Il portiere rossonero sta aumentando i carichi di lavoro giorno dopo giorno e, stando a quanto detto da Maldini prima del Torino, i dieci giorni previsti prima del suo rientro in gruppo stanno per scadere: sempre secondo quanto detto da Maldini si può supporre che all'inizio della prossima settimana Mike sia sulla via definitiva del recupero. La speranza massima sarebbe recuperarlo contro l'Atalanta ma è più verosimile che sia in campo la settimana successiva contro la Fiorentina.