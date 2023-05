MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Pomeriggio tranquillo tra i pali per Mike Maignan, che, però, non smette mai di stupire: contro la Lazio, come confermato dal match report della Lega Serie A, è arrivato il secondo assist in maglia rossonero per il portierone francese. Il primo è arrivato nella passata stagione contro la Sampdoria.