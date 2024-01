Maignan, non solo calcio: il portiere spiega anche quale sia la sua moda

Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese, ha concesso una lunga intervista al magazine GQ Italia in cui si racconta a tutto tondo, tra calcio, famiglia e moda. Ecco le sue dichiarazioni:

Non solo calcio, Maignan è un grande appassionato di moda, come dimostra la collaborazione con Missoni:

“Ho uno stile classico e contemporaneo. Da qui la mia collaborazione con Missoni, che è un marchio elegante, ma allo stesso tempo unico e molto ricercato. Attraverso la collaborazione ho potuto esprimermi, dare il mio parere, mi hanno permesso di scegliere i materiali. Per Missoni ogni dettaglio conta e lo stesso vale per me: ecco perché la collaborazione funziona alla grande”.