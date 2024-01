Maignan o Theo sacrificati in estate? Serafini: "Non credo che il Milan si priverà di questi due"

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha risposto ad una domanda fattagli dal collega inerente alla possibilità del Milan di sacrificare uno fra Theo Hernandez e Mike Maignan la prossima estate per finanziare il prossimo calciomercato un po' come fatto già con Tonali. In merito a questo discorso, però, il giornalista è risultato essere abbastanza sicuro dicendo:

"Cessione di un big in estate? Non ho paura di questi eventi, anche perché il mercato è in mano a chi può spendere. Se i parametri sono questi bisogna essere pronti perché chiunque può arrivare e presentarti un'offerta irrinunciabile per uno dei tuoi migliori giocatori ma devi essere bravo a trovarne di più forti. Se ci sono giocatori più forti di Theo e Maignan? Non lo so, ma il calcio non finisce se perdi questi due. Se posso dirla tutta non credo che il Milan si priverà di questi due giocatori".