Maignan: "Penso che ci sia un momento per tutto nella vita e bisogna trovare l’equilibrio giusto: ho lavorato molto per essere dove sono oggi"

Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese, ha concesso una lunga intervista al magazine GQ Italia in cui si racconta a tutto tondo, tra calcio, famiglia e moda. Ecco le sue dichiarazioni:

Uno dei suoi segreti è il suo credere in se stesso:

“Ho lavorato molto duramente per essere dove sono oggi. Quindi sì, in un certo senso mi aspettavo di raggiungere questi livelli. E credo nel duro impegno quotidiano, ho fiducia nel mio lavoro”.

In tanti pensano che tu sia il portiere più forte al mondo, tu pensi di esserlo?

“Non ti dirò di no… (ride, ndr). Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare”.

La sua sicurezza ed il suo senso del dovere arrivano da lontano e hanno radici nella sua infanzia, quando viveva in una periferia difficile di Parigi:

“Sono una persona sicura di sé e un gran lavoratore, ma allo stesso tempo la famiglia è per me estremamente importante. Penso che ci sia un momento per tutto nella vita e bisogna trovare l’equilibrio giusto per essere performanti e allo stesso tempo dedicare del tempo ai propri cari, perché è anche per loro che faccio tutto questo. Ho un obiettivo da raggiungere e resto concentrato, è la cosa più importante”.