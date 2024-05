Maignan può tornare con la Salernitana. La discontinuità il dubbio sul futuro

Mike Maignan è uno dei leader tecnici e carismatici del Milan. Il portiere francese nelle ultime tre stagioni ha contribuito con le sue qualità tecniche e quelle caratteriali ai risultati sportivi del Milan, non facendo per nulla rimpiangere Gigio Donnarumma che lasciò a zero nel 2021 per accasarsi al Psg. Quest'estate però anche il futuro di Mike Maignan è in bilico, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Tutto parte dal rinnovo di contratto: l'accordo scade nel 2026 ma il francese chiede un ingaggio alla Leao, da migliore della squadra.

Da parte sua il club non sembra convintissimo. Il valore di Maignan come portiere e come leader non è in discussione ma si va a valutare la sua continuità in campo: nelle ultime tre stagioni Maignan ha saltato tantissime partite per infortunio, più di un campionato intero. Da via Aldo Rossi si chiedono se valga la pena rinnovare a cifre esorbitanti il portiere con il rischio che salti in futuro altre gare. Intanto dopo aver saltato le ultime quattro partite, Maignan dovrebbe tornare in campo sabato sera contro la Salernitana.