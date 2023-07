Maignan racconta il suo modo di giocare: "Il mio ruolo non si limita all'area di rigore"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mike Maignan è uno dei portieri più moderni che ci sia in circolazione: oltre a essere fenomenale tra i pali ha una grande padronanza tecnica e gioca sia in fase di impostazione con i piedi che in fase difnesiva, quasi da libero. A Sportweek, nell'intervista uscita questa mattina, ha parlato così di come interpreta il ruolo: "Per me è importante andare oltre la mia funzione, il mio ruolo non si limita all'area di rigore, parlo molto coi miei compagni di squadra per prevedere le mosse dell'avversario. Ho sempre avuto questa mentalità perchè parto dal presupposto che sia benefica per la squadra"