Maignan salva su Di Lorenzo, Julio Cesar: "Non riesce a saltare, usa solo la lunghezza del corpo e ha la forza per alzarla"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Julio Cesar, nel post partita di Milan-Napoli su Prime Video, racconta così la parata di Maignan su Di Lorenzo nei minuti finali del match: “Non riesce a saltare, era quasi in ginocchio ed era troppo vicino. Utilizza solo la lunghezza del corpo, del braccio. E ha anche la forza per metterla in angolo. Mi piace che è sciolto, non è teso”.