Maignan scherza: "So che Kimpembre sogna di farmi gol, ma ancora non ce l'ha fatta"

Intervistato a Telefoot, Mike Maignan ha parlato così della sfida di Champions col PSG e l’amico Kimpembe: “Ho parlato con Presnel (attualmente infortunato, ndr) al telefono. È un peccato che non sarà della partita, so che sogna di farmi gol ma ancora non ce l’ha fatta (ride, ndr)”.