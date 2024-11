Maignan: "Se non penso di essere io il migliore nessuno lo farà per me, ma devo ancora migliorarmi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, Mike Maignan ha parlato di alcuni dei temi più importanti legati alla sfida del Santiago Bernabeu.

Quanto ti può esaltare giocare contro avversari come Vinícius Júnior o Bellingham?

"Il calcio per me è sempre adrenalina, mi mette sempre entusiasmo giocare contro chiunque, quindi per me la cosa migliore è vincere insieme ai miei compagni".

Ti senti uno dei portieri più forti del mondo?

"Se non penso io di essere il migliore nessuno lo farà per me, sono 5 nei top player come portiere ma devo ancora migliorarmi, la mia priorità comunque è la partita di domani".