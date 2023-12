Maignan "sgrida" Theo, Chukwueze se la ride. La ricostruzione di DAZN dopo Milan-Frosinone

Quella di sabato sera a San Siro è stata una vittoria importante, per tenere in piedi la classifica e per dare morale, ma comunque non priva di difetti. Il punteggio infatti recita 3-1, con quell'uno segnato dal Frosinone su punizione da lontanissimo nel finale di partita. Tutta "colpa" di un malinteso tra Maignan e Theo, per l'occasione impiegato da centrale di difesa. A fine partita, dopo che tutta la squadra è andata come di consueto a salutare la Curva Sud ringraziando per il supporto ricevuto, il portiere rossonero è andato a "sgridare", ovviamente in modo del tutto bonario e con serenità, il compagno per il malinteso. E così, mentre Theo e Maignan ne parlano, Samu Chukwueze se la ride alla grande. Dopo due vittorie di fila in campionato inizia a tornare qualche accenno di buonumore.

Il video che testimonia il tutto è proprio qui sotto, in calce alla news.