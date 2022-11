Maignan si allena a Milanello: "L'ora più buia è quella prima dell'alba"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan continua il proprio percorso per smaltire l'infortunio al polpaccio rimediato nell'ultima sosta per le nazionali. Il portiere del Milan, poco fa, ha pubblicato su Instagram un'immagine in cui si allena in palestra in quel di Milanello. "L'ora più buia è quella prima dell'alba", la didascalia scelta dal francese.