Maignan si carica sui social: "Ci siamo quasi..."

Mike Maignan, portiere del Milan, ha voluto caricare l'ambiente sul proprio profilo Instagram a una settimana esatta dall'esordio dei rossoneri in campionato contro il Bologna, il prossimo lunedì alle 20.45. Il portierone francese ha pubblicato una foto di un allenamento in cui in primo piano quarda fisso davanti a sè e ha scritto: "Ci siamo quasi..."