Maignan su Donnarumma: "L'accoglienza sarà calda. E' un portiere top class"

Mike Maignan, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Psg, non ha potuto evitare la domanda sul suo predecessore, Gigio Donnarumma, che domani tornerà da avversario a San Siro per la prima volta, difficilmente tra gli applausi. Questo il parere di Maignan: "L'accoglienza di domani sarà molto calda. Penso che sia un ottimo portiere, ha iniziato bene la stagione, è un portiere top class e lo prova in tutte le partite"