Maignan subisce due gol contro il Cile: la pagella dell'Equipe

La Francia dei rossoneri ha vinto contro il Cile per 3-2 nella seconda e ultima amichevole di questa sosta per le nazionali. I giocatori del Milan, specie quelli di movimento, sono stati protagonisti indiscussi della sfida: per Theo è arrivato un assist, mentre per Olivier Giroud una rete. Per Mike Maignan, invece, due gol subiti al ritorno in campo dopo che aveva saltato l'amichevole contro la Germania, lasciando il suo posto a Brice Samba. Su almeno uno dei due gol il portiere rossonero poteva fare qualcosina in più. Questa mattina l'edizione giornaliera de L'Equipe ha proposto le pagelle della sfida tra Francia e Cile.

Il giudizio per Mike Maignan sul principale quotidiano sportivo francese: "Oscurato sul primo gol (al sesto minuto), il portiere sembra mancare di un po' di velocità su i suoi appoggi. Non è stato decisivo ma la responsabilità dei suoi difensori è molto più grande. Difficile dare la colpa a lui per il secondo gol cileno (al minuto 82). Gioca lungo con i piedi ma non è sempre preciso".